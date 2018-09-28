Найдена пропавшая на Урале журналистка Znak.com

Пропавшая по дороге из Екатеринбурга в Челябинск журналистка интернет-издания Znak.com Ирина Крючкова нашлась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на редакцию издания.

Отмечается, что найти пропавшую журналистку помогли публикации в СМИ и социальных сетях.

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«Она жива и ей ничего не угрожает. Исчезновение Ирины не носило криминального характера и не было связано с ее профессиональной деятельностью», — сообщили в редакции.

Ранее сообщалось, что Крючкова пропала во время поездки в Челябинск. Журналистка выехала с попутчиком из Екатеринбурга 26 сентября. В дороге она позвонила своей знакомой и сказала, что у нее произошел конфликт с водителем, после чего перестала выходить на связь.