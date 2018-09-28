Заключенные в белгородской колонии рыли тоннель для побега

В белгородской колонии №7 была пресечена попытка побега троих заключенных, рывших тоннель в одном из цехов учреждения с целью побега, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСИН по региону.

«27 сентября в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 УФСИН России по Белгородской области на территории одного из цехов производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп, произведенный тремя осужденными к длительным срокам заключения», — сообщили во ФСИН.

Отмечается, что на момент обнаружения, заключенные успели прорыть незначительный тоннель, который не вышел за пределы производственного цеха, в связи с чем возможность совершения побега исключалась. В данный момент устанавливаются причины и условия, которые способствовали действиям заключенных.