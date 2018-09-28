Появились подробности о судебном разбирательстве Максаковой с новым мужем

Пресненский суд Москвы проведет досудебную подготовку по иску оперной певицы Марии Максаковой против ее нового мужа. Об этом сообщает РИА «Новости».

СМИ ранее сообщили, что Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, решила оспорить в суде сделку о купле-продаже квартиры на Краснопресненской набережной. Она подарила ее новому мужу Далхату Халаеву, однако тот почти сразу продал недвижимость, не спросив певицу.

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«Иск Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения принят к производству суда. Досудебная подготовка по делу назначена на 15 октября», — сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Он также уточнил, что данная стадия процесса будет проходить в закрытом режиме.