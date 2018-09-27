В центре Киева установили гигантскую синюю руку вместо памятника Ленину

В центре Киева был установлен новый арт-объект на месте постамента, где ранее был установлен памятник Ленину. Им стала большая синяя рука, которая «символизирует дружбу и общение», сообщили представители Киевской городской администрации, передает РИА «Новости».

«Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение», — рассказали в городской администрации.

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Автором арт-объекта, которым был заменен памятник Ленину, снесенный в соответствии с законом о декоммунизации, стал скульптор из Румынии Богдан Раци.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 1,5 тысячи памятников Ленину уничтожено на территории страны.