В Новосибирске мужчина угрожал взорвать самолет ради полета в бизнес-классе

В управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу проинформировали об инциденте на борту самолета, когда пассажир угрожал взорвать авиалайнер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел 25 сентября в новосибирском аэропорту «Толмачево», где 51-летний пассажир их Красноярска требовал пересадить в бизнес-класс. Члены экипажа отказали ему в этой просьбе.

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«В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после этого пассажиры были эвакуированы, а самолет проверен. При осмотре лайнера взрывные устройство обнаружено не было. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено дело в связи с ложным сообщением об акте терроризма.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту угрозы совершения теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владивосток.