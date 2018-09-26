В Москве ликвидировали пожар в здании на площади 900 кв. м
В МЧС по столичному региону проинформировали о ликвидации возгорания в одноэтажном нежилом здании с бумажной продукцией внутри. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Как отмечается, пожар произошел по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.
«Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.
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Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 900 кв. м. Горело одноэтажное металлическое здание с бумажной продукцией внутри, его размер 120x20 м.