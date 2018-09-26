Лавров отреагировал на задержание российского «шпиона» в Норвегии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал задержание в Норвегии гражданина России в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, министр дал комментарий в связи с инцидентом «на полях» Генассамблеи ООН.

Реклама

«Ваш мозг был промыт пропагандой», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в шпионаже в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны. После этого посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему заявили решительный протест в связи с происходящим.