Во Франции начали расследование из-за фото помощника Макрона с пистолетом

В отношении бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля открыла предварительное расследование прокуратура французского Пуатье из-за его фотографии с пистолетом в одном из городских ресторанов, передает Franceinfo.

Сообщается, что речь идет об инциденте, который произошел 28 апреля 2017 года между двумя турами голосования на президентских выборах во Франции. На фотографии Беналля в компании двух охранников в шутку направляет пистолет в направлении сфотографировавшейся с ними девушки, которая предположительно является официанткой заведения. Отмечается, что на момент, когда было сделана фотография, Беналля было запрещено носить оружие за пределами штаб-квартиры партии Макрона.

Ранее сообщалось об обыске в кабинете Беналля в Елисейском дворце по делу об избиении участника первомайской демонстрации в Париже.