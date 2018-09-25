Участник Pussy Riot Петр Верзилов рассказал о своем состоянии

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который находится на лечении в Германии, рассказал о своем состоянии в твиттере.

«Всем огромный привет, котятки - очень очень много написали добрых слов, спассссибаа!», — написал Верзилов.

Он сообщил, что находится «в относительном сознании» только три дня, а перед этим 12 дней чувстовал себя «как в черной дыре».

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«Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное!», — добавил он.

Ранее сообщалось, что к Верзилову вернулась способность видеть и слышать. На данный момент диагноз ему не поставлен.