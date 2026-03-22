Уиткофф оценил переговоры США и Украины в Майами

Делегации США и Украины провели в Майями «конструктивные» переговоры в рамках посреднических усилий по урегулированию конфликта в республике, написал в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он отметил, что стороны сосредоточились на «сужении и решении нерегулированных вопросов», чтобы приблизить всеобъемлющее мирное соглашение.

Спецпосланник уточнил, что от США во встрече, кроме него, участвовали зять американского президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Госдепа Крис Карран.

«Мы приветствуем продолжение взаимодействия с целью решения нерешенных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности», — написал Уиткофф и выразил благодарность президенту США за « лидерство в продвижении этих усилий.

До этого президент республики Владимир Зеленский сообщил, что встреча делегаций Украины и США в Майами завершилась и стороны возобновят переговоры в воскресенье, 22 марта. Киев и Вашингтон обсуждали ключевые вопросы и дальнейшие шаги в ходе процесса мирного урегулирования. Особое внимание члены делегаций уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

