Только треть россиян работают по специальности, на которую учились

Лишь треть россиян работают по профессии, на которую учились
Лишь треть россиян (35%) работают сейчас по той профессии, которую они получили во время учебы. Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

29% раньше трудились по своему профилю, но со временем перешли в другие сферы. Еще 16% участников исследования всегда занимались деятельностью, которая вообще не была связана с их образованием, а выбор в пользу похожих или близких специальностей сделали 11% респондентов. Еще 1% обучаются и пойдут работать по специальности, столько же (1%) выберут другую сферу.

При этом чаще всего по своей специализации работают в строительстве (54%) и образовании (48%). Работали по специальности, но потом ушли в другую в большинстве своем нынешние работники ритейла и торговли (42%). Сотрудники IT и телекома чаще других учились на другом направлении (25%).

При этом треть опрошенных (33%) сталкиваются с тем, что им трудно найти нормальную работу по своей специальности. 26% считают главной преградой низкую зарплату, у 23% реальная работа оказалась не такой, как они ожидали, а 20% решили уйти в более перспективную сферу. Еще 13% респондентов отметили, что не видят понятных возможностей для роста в карьере, 12% признались, что просто устали или выгорели от своей профессии, а 11% перестало нравиться само занятие.

По 9% респондентов такие причины, как невозможность работать удаленно по специальности и выбор профессии под давлением родителей. У 5% опрошенных любимое хобби со временем превратилось в работу, а 2% захотели открыть свое дело.

