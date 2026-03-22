В части Киева пропали свет и вода

На левом берегу Киева начались перебои со светом и водой
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве частично пропал свет и возникли перебои с водой. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live».

Оно уточнило, что проблемы возникли на левом берегу города.

Киевская мэрия в Telegram-канале подтвердила сбои в подаче воды и света. Позднее власти уточнили, что Дарницкий и Днепровский районы обесточены из-за аварии на оборудовании. Энергетики уже начали ремонт. В приоритете — подключение критической инфраструктуры по резервным схемам. Власти намерены возобновить подачу электроэнергии до 2:20 (3:20 мск).

Проблемы с электроснабжением в украинской столице и Киевской области начались с конца прошлого года из-за серьезных повреждений энергетических объектов и продолжались более месяца. В начале марта этого года президент страны Владимир Зеленский после вопроса журналистов заявил, что мэр Киева Виталий Кличко ответит в пределах действующего законодательства за последствия энергетического кризиса в городе.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.

 
