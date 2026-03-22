В Иране предложили помочь Евросоюзу отстоять Гренландию

Ахмад-Реза Радан: ЕС может обратиться к Ирану, если не может отстоять Гренландию

Командующий центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к исламской республике, если те не могут отстоять Гренландию на фоне угроз США. Его слова приводит агентство ISNA.

«Если вы не способны отстоять Гренландию – позовите нас, мы придем», — сказал он.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии. На следующий день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.