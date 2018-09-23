Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что планирует в ближайшее время предоставит автокефалию Украине, передает РИА «Новости».

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право», — сказал Вселенский патриарх.

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Он также напомнил о том, что после России в XVI веке автокефалия была также предоставлена церквям Чехии и Словакии.

«Нас не пугают угрозы», — подчеркнул патриарх, не уточнив, какие угрозы имеет в виду.

Ранее Порошенко заявил, что Украина вышла «на финишную прямую» в вопросе автокефалии.

Также сообщалось, что РПЦ допустила разрыв церковной общности с Константинополем‍.