Роухани увидел американский след в теракте на военном параде

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенным Штатам выгодно создавать небезопасную ситуацию в Иране. Об этом он сказал перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Reuters.

С таким заявлением иранский президент выступил, комментируя теракт на военном параде в Ахвазе.

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По словам Роухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным этническим меньшинствам в Иране.

«Эти маленькие марионеточные страны в регионе поддерживаются Америкой, и Соединенные Штаты провоцируют их и дают им необходимые средства», — цитирует агентство иранского лидера.

Он добавил, что Иран ответит на произошедшее в рамках закона.

Ранее США выразили поддержку Ирану после теракта в Ахвазе.

Утром в субботу, 22 сентября, в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошла террористическая атака на участников военного парада. Погибли 24 человек, более 50 пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России), однако в Тегеране заявили, что ИГ не имеет отношения к случившемуся.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.