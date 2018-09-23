Роухани увидел американский след в теракте на военном параде
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенным Штатам выгодно создавать небезопасную ситуацию в Иране. Об этом он сказал перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Reuters.
С таким заявлением иранский президент выступил, комментируя теракт на военном параде в Ахвазе.
По словам Роухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным этническим меньшинствам в Иране.
«Эти маленькие марионеточные страны в регионе поддерживаются Америкой, и Соединенные Штаты провоцируют их и дают им необходимые средства», — цитирует агентство иранского лидера.
Он добавил, что Иран ответит на произошедшее в рамках закона.
Ранее США выразили поддержку Ирану после теракта в Ахвазе.
Утром в субботу, 22 сентября, в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошла террористическая атака на участников военного парада. Погибли 24 человек, более 50 пострадали.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России), однако в Тегеране заявили, что ИГ не имеет отношения к случившемуся.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.