На месте крушения парома в Танзании нашли одного выжившего спустя два дня

Сотрудники экстренных служб сообщили об обнаружении одного выжившего на месте крушения парома на озере Виктория на севере Таназании, передает «Би-би-си».

Сообщается, что найденного мужчину зовут Альфонсо Чарахани, он работает инженером. По предварительным данным, ему удалось выжить благодаря полости с воздухом, которая образовалась под перевернувшимся судном. Мужчина заперся в маленькой комнате внутри корабля, откуда был извлечен водолазами.

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Отмечается, что спасенный мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что число жертв крушения парома в Танзании возросло до 170.