В магазине в Донецке произошел взрыв

Один человек пострадал при взрыве в торговом павильоне в Донецке, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Кировского района.

«Был взрыв неизвестным, который сейчас задержан и находится в райотделе. Есть пострадавшая женщина, она госпитализирована», — сказал представитель администрации.

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Он уточнил, что взрыв произошел в торговом павильоне. В МВД воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось, что МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ищет мужчину, который находился на месте взрыва в кафе «Сепар».

Данные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств взрыва 31 августа, в результате которого погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.