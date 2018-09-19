В Львовской области запретили русский язык

Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято с целью «избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни», а также «преодоления последствий длительной языковой русификации».

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Львовская областная государственная администрация должна создать рабочую группу для проведения разъяснительной работы с населением о таком моратории. Кроме того органам местного самоуправления области рекомендуется принять аналогичные решения по введению такого же моратория. Также планируется подать обращение к Верховной раде Украины о необходимости запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

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