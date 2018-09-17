Полиция заявила, что в Солсбери не было нового отравления «Новичком»

Полиция английского графства Уилтшир сообщила, что речи о новом отравлении нервно-паралитическим новичком в Солсбери не идет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что полиция прибыла на вызов врачей скорой помощи после того, как мужчине и женщине стало плохо в итальянском ресторане.

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«Оба были доставлены в окружную больницу Солсбери и были осмотрены врачами. Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении «Новичком». Оба человека остаются в больнице для наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что в ресторане в Солсбери пострадали русские. Сообщалось, что оба пострадавших находятся в сознании.