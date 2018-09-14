Число жертв урагана в США возросло до четырех
Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.
Как отмечается, одна из жертв погибла от удара током, когда попыталась подключить электрогенератор после отключения электричества.
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Ранее представители полиции города Уилмингтон сообщили о гибели двух людей из-за урагана «Флоренс».
Как отмечалось, люди погибли из-за падения дерева на их дом.