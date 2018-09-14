Захарова рассказала о дезинформации в ситуации с Петровым и Бошировым

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала появившиеся в сети публикации о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, якобы были агентами ГРУ.

По ее словам, опубликовавшая эту информацию организация «под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу».

Реклама

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И всё это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах - «база ФМС» взломана», — написала Захарова.

Она также обратила внимание на то, что сотрудникам организации, опубликовавшей данные, «легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство» причастности Петрова и Боширова к отравлению.

Ранее сообщалось, что западные СМИ не поверили версии Боширова и Петрова после их интервью.