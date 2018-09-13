Подозреваемые по делу Скрипалей назвали причину своего интервью

Подозреваемые полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что приняли решение дать интервью RT, чтобы их оставили в покое.

Они также отметили, что выбрали форму интервью после обращения президента России Владимира Путина, который в ходе Восточного экономического форума призвал их рассказать все представителям СМИ.

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«Скорее, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались со СМИ, и было бы проще излить душу в интернете», — сказал Петров.

После этого, отметил он, они решили позвонить в СМИ.

Ранее сообщалось, что «отравители» Скрипалей отказались отвечать на вопрос о своих взаимоотношениях.