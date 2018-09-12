Задержанное в ЮАР российское судно выпустили из порта

Представитель посольства России в Южно-Африканской Республике (ЮАР) заявил, что российское судно «Лада», которое ранее было задержано властями страны, покинуло южноафриканский порт Нгкуна в городе Порт-Элизабет, передает РИА «Новости».

Как сообщили в российском посольстве, владельцы сухогруза смогли получить транзитное разрешение, необходимое для выхода из порта.

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«Судно ушло из порта Нгкуна в субботу. Необходимое транзитное разрешение было получено, требуемые южноафриканской стороны процедуры выполнены», — сказал представитель посольства.

Российское судно «Лада» было задержано за транспортировку промышленной взрывчатки без необходимых документов.

Ранее сообщалось, что владелец сухогруза опроверг информацию о задержании судна.