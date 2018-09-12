Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с подозреваемыми по делу Скрипалей

Президент России Владимир Путин не разговаривал с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Нет, президент с ними не общается», — сказал Песков, когда его спросили, говорил ли Путин с Петровым или Бошировым.

Также, по словам пресс-секретаря, президент выразил надежду, что в «обозримой перспективе» эти люди «объявятся».

«Давайте дождемся этого момента», — заключил Песков.

Ранее Путин заявлял, что Петров и Боширов были найдены. Позднее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, кто такие «отравители» Скрипалей на самом деле.