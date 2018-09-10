Сенцов составил завещание на свое творчество

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в России, составил завещание на свое творчество. Об этом написала в фейсбуке его сестра Наталья Каплан.

Каплан заявила, что Сенцов написал завещание на случай смерти, что, по ее словам, «сильно пугает».

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Также она рассказала о письме от Сенцова, которое оказалось в ее распоряжении. В частности, режиссер пишет, что больше «не верит», что он скоро выйдет и будет жить в Киеве. При этом он подчеркнул, что он не собирается сдаваться.

«Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют», — написал Сенцов о состоянии своего здоровья.

Украинский режиссер держит сухую голодовку 120 дней, он находится на поддерживающей терапии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить Сенцова.