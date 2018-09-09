Во дворе дома в Кузьминках обнаружили похожий на гранату предмет

Во дворе жилого дома в Кузьминках обнаружили похожий на гранату предмет, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Во дворе жилого дома по адресу: ул. Жигулевская, д. 12, корп. 3, обнаружен предмет, похожий на гранату. На месте находятся сотрудники МЧС, территорию оцепили», — сказал источник.

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Он добавил, что на место происшествия следуют саперы и сотрудники полиции.

Ранее в центре Москвы на большой спортивной арене «Лужники» был обнаружен снаряд времен Великой отечественной войны (ВОВ).

В пресс-службе московского главка МВД России подтвердили факт обнаружения предмета, похожего на снаряд времен ВОВ, в здании по улице Лужники, 24, строение один, где и располагается стадион.