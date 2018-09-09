В результате падения самолета в озеро в Южном Судане погиб 21 человек
В Южном Судане потерпел крушение самолет, воздушное судно упало в озеро, передает информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что в результате крушения погиб по меньшей мере 21 человек.
По словам министра информации города Йироль Табана Абеля Агека, в авиакатастрофе удалось выжить троим пассажирам. Среди них двое взрослых мужчин и шестилетний мальчик.
Он также отметил, что потерпевшее крушение воздушное судно было рассчитано на 19 человек. Сколько всего пассажиров и членов экипажа находились на борту, на данный момент неизвестно.
По сообщению агентства Reuters, одним из выживших является врач из Италии, работающий на одну из некоммерческих организаций в регионе. Отмечается, что его доставили в больницу города Йироль, где ему в настоящий момент проводят операцию.
Ранее сообщалось, что на базе ВВС США потерпел крушение гражданский самолет.