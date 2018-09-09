В результате падения самолета в озеро в Южном Судане погиб 21 человек

В Южном Судане потерпел крушение самолет, воздушное судно упало в озеро, передает информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что в результате крушения погиб по меньшей мере 21 человек.

По словам министра информации города Йироль Табана Абеля Агека, в авиакатастрофе удалось выжить троим пассажирам. Среди них двое взрослых мужчин и шестилетний мальчик.

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Он также отметил, что потерпевшее крушение воздушное судно было рассчитано на 19 человек. Сколько всего пассажиров и членов экипажа находились на борту, на данный момент неизвестно.

По сообщению агентства Reuters, одним из выживших является врач из Италии, работающий на одну из некоммерческих организаций в регионе. Отмечается, что его доставили в больницу города Йироль, где ему в настоящий момент проводят операцию.

Ранее сообщалось, что на базе ВВС США потерпел крушение гражданский самолет.