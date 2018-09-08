В Москве неизвестные украли из офиса сейф с 10 млн рублей

На юге столицы злоумышленники украли сейф, в котором находились 10 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

По данным ведомства, сообщение о краже из офиса на Варшавском шоссе поступило вечером в пятницу, 7 сентября. Сотрудники полиции установили, что неизвестные проникли в помещение офиса, взломав замок на входной двери.

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«Злоумышленники совершили кражу металлического сейфа, в котором находились денежные средства в размере 10 млн руб., и скрылись», — сказал представитель МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в Москве менеджер автосалона похитил у клиента почти 29 млн рублей.