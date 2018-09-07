В Крыму рассказали о борьбе с выбросами на заводе «Крымский титан»

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал текущую экологическую ситуацию на полуострове, а также рассказал о борьбе с причиной выброса экологически опасных веществ, передает РИА «Новости».

Аксенов в ходе заседания оперативного штаба в Армянске рассказал, что парящие участки кислотонакопителя завода «Крымский Титан» нейтрализуют с помощью известкового раствора, работы уже начались. По его утверждению, на данный момент экологическая ситуация «пошла на спад».

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«Рецидив, в виде увеличения выбросов паров сернистого ангидрида, может быть в случае увеличения дневной температуры. Сухие участки, которые парят на сегодняшний день, активно засыпаются известковым раствором. Идет процесс гашения этой всей ситуации», — заявил Аксенов.

По данным оперативного штаба, в пятницу, 7 сентября, загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, число жалоб от местных жителей сократилось.

Ранее сообщалось, что в результате выбросов на заводе в Армянске отравились 40 пограничников.