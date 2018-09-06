У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8

У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 669 километров в 115 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сува», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7.