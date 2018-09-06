Лозунг «Слава Украине» сделают обязательным для украинских полицейских

Приветствие «Слава Украине» будет закреплено для украинских полицейских. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

По словам замглавы МВД Украины Владимира Трояна, это слова с сакральным смыслом, которыми должны приветствовать всех защитников Украины.

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Ранее Украинская Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который должен ввести использование в качестве военного приветствия лозунга украинских националистов «Слава Украине!».

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России).