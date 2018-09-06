Александр Петров прокомментировал сообщения о причастности к делу Скрипалей

Сотрудник «Микрогена» Александр Петров прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о своей причастности к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщается в Telegram-канале RT.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион», — заявил Петров.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген» фигурирует мужчина, имя которого, а также дата рождения совпадают с Александром Петровым, которого обвинили в Великобритании в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь.