В Приморье после тайфуна выловили более 20 жителей КНДР

В пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю сообщили, что после тайфуна «Джеби» в Приморье были спасены 23 гражданина КНДР, передает РИА «Новости».

«Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов — 23 человека — были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала. В ближайшее время они будут возвращены на родину», — сообщили в ФСБ.

Сообщается, что медицинская помощь понадобилась только одному северокорейскому рыбаку, который получил во время тайфуна тяжелую травму и был направлен в районную больницу. Отмечается, что его возвращением на родину займется генеральное консульство КНДР во Владивостоке. По словам представителей ведомства, практически все плавательные средства других государств покинули бухты и направляются за пределы России в сопровождении сил береговой охраны.