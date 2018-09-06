В Москве в четверг ожидается до +25°С

В столице в четверг, 6 сентября, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за высокой вероятности пожаров.

Также повышенный уровень погодной опасности установлен в некоторых регионах Центрального федерального округа, включая Тульскую, Калужскую и Костромскую области.