Грызлов: Россия требует открытого расследования убийства Захарченко
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона требует открытого и объективного международного расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия настаивает на открытом и объективном расследовании убийства Захарченко.
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Он также добавил, что российская сторона предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием на базе Контактной группы, под эгидой ОБСЕ.
Грызлов подчеркнул, что убийство Захарченко «обязательно должно быть раскрыто».
Ранее р ДНР заявили о непричастности объявленных в розыск к убийству Захарченко.