На Урале произошло второе землетрясение за сутки
В Челябинской области произошло второе землетрясение за сутки, его магнитуда составила 4,4. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Уральском регионе в 12.27 (10.27 мск)», — говорится в сообщении центра.
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Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 2 км, расстояние от Уфы составило 133 км.
Представители управления МЧС России по региону в данный момент проверяют эту информацию, передает РИА «Новости». Они отметили, что о втором землетрясении поступают противоречивые сведения.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4.