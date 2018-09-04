СК предъявил обвинение мужчине после убийства полицейского в московском метро

Следственный комитет России предъявил обвинение 42-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.

Обвинение предъявлено по статье 317 УК России — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Реклама

«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что следователи назначили проведение ряда экспертиз.

Вечером 2 сентября на станции «Курская» в подсобном помещении был обнаружен убитым сотрудник полиции. Обвиняемый, который попал в объективы камер, до этого был остановлен этим полицейским для проверки документов.

После инцидента мужчина указал уборщице на помещение, сел в прибывший поезд и уехал. Позднее он был задержан. Свою вину мужчина отрицает.