Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро высказал свою версию событий

Подозреваемый в убийстве полицейского на станции «Курская» московского метро опроверг обвинения в том, что он стрелял в сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Москве.

По словам подозреваемого, он стоял возле кабинета в тот момент, когда услышал выстрел за дверью.

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«Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — рассказал подозреваемый.

Он добавил, что после того, как услышал звуки выстрела, испугался и убежал. Согласно опубликованному СК видео, после мужчина указал уборщице на платформе на подсобное помещение, а когда женщина пошла проверить его, подозреваемый сел в поезд и уехал.

Ранее сообщалось, что полицейского на «Курской» могли застрелить из его собственного табельного оружия.