Уголовное дело о загоревшемся в Сочи самолете передали в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о передаче уголовного дела об аварии самолета в Сочи в Следственный комитет, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«Бастрыкин поручил передать уголовное дело… для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — сказала Петренко.

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Отмечается, что следователи провели допрос членов экипажа самолета, сотрудников аэропорта и наземных служб, а также ряда пассажиров, которые находились на борту авиалайнера. Был назначен ряд судебных экспертиз для установления подробностей произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — ошибка плота, погодные условия и действия наземных служб.

Ранее пассажир загоревшегося в Сочи самолета раскрыл подробности посадки.