Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро доставлен в полицию

Мужчина, который был задержан по подозрению в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская» был доставлен в отдел полиции с целью проведения следственных действий, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве полицейского в Москве был задержан.

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СМИ сообщили, что в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро «Курская», злоумышленник скрылся с места преступления.

Позже в МВД подтвердили информацию об убийстве полицейского в Москве.