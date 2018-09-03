В Иркутской области возобновили поиски пропавшего Ми-8
В Иркутской области возобновили поиски вертолета Ми-8, который не вышел на связь 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время на поиски вылетели два вертолета.
Как отмечается, после улучшения погодных условий к поискам присоединится самолет Ан-26.
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Ранее сообщалось, что поиски пропавшего в Иркутской области вертолета МИ-8 приостановлены из-за наступления темноты.
Как отмечалось, расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.