В Иркутской области возобновили поиски пропавшего Ми-8

В Иркутской области возобновили поиски вертолета Ми-8, который не вышел на связь 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время на поиски вылетели два вертолета.

Как отмечается, после улучшения погодных условий к поискам присоединится самолет Ан-26.

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Ранее сообщалось, что поиски пропавшего в Иркутской области вертолета МИ-8 приостановлены из-за наступления темноты.

Как отмечалось, расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.