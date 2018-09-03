МВД подтвердило информацию об убийстве полицейского в Москве

В Москве полиция разыскивает неизвестного мужчину, который застрелил сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская». Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

«Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».

Как отмечалось, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным СМИ, в результате инцидента погиб полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене.