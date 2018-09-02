Теплоход «Novaya Zemlya» готовится к переходу в Мурманск

Российский теплоход «Novaya Zemlya», арестованный в Дании, готовится к переходу в Мурманск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мурманское пароходство ОАО «ММП», которому принадлежит корабль.

Отмечается, что сейчас судно находится на рейде в порту Скаген и готовится к переходу, в том числе для смены экипажа. На борту теплохода сейчас находятся 19 человек. В компании подчеркнули, что экипаж обеспечен продуктами питания и всем необходимым для эксплуатации судна.

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«Угрозы жизни и здоровью экипажа, окружающей среде нет...Текущая ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке», — сообщили в пароходстве.

Ранее в Российском союзе моряков сообщили об аресте теплохода «Novaya Zemlya» в датском порту.