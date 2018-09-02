На стадионе «Лужники» обнаружили снаряд времен ВОВ

В центре Москвы на большой спортивной арене «Лужники» был обнаружен снаряд времен Великой отечественной войны (ВОВ), передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На улице Лужники, дом 24, строение один на стадионе обнаружен боевой снаряд», — сказал источник.

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В пресс-службе московского главка МВД России подтвердили факт обнаружения предмета, похожего на снаряд времен ВОВ, в здании по улице Лужники, 24, строение один, где и располагается стадион .

«Лужники» были открыты в 31 июля 1956 года, после чего стадион трижды реконструировался. В 2018 году он принимал матчи Чемпионата мира по футболу, проходившего в Москве.

Ранее сообщалось, что «Лужники» и «Зарядье» выдвинули на международную архитектурную премию.