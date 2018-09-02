В США разбился легкомоторный самолет

В американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.

Как отмечается, самолет потерпел крушение в округе Уопака.

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При этом пилот получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.

Как отмечалось, при крушении также пострадал один человек.