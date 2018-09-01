Капитан одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов был пьян

В крови капитана одного из теплоходов, столкнувшихся накануне на Москве-реке, нашли алкоголь. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Столкновение теплоходов «Снегири-2» и «Ривер Палас» произошло вечером 31 августа в районе Андреевской набережной на Москве-реке.

Реклама

«В крови капитана теплохода «Снегири-2» обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле. В результате столкновения пострадали два человека, которые от госпитализации отказались», — отмечается в сообщении.

Оба судна получили повреждения. Следователи осмотрели теплоходы, опросили очевидцев, изъяли записи с видеорегистраторов и документацию.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди которых нарушение правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов и техническая неисправность теплоходов .