Установлена личность второго погибшего при покушении на Захарченко

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Во время взрыва в кафе «Сепар», где погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, также скончался его телохранитель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местного депутата Владислава Брига.

«По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель», — сказал Бриг.

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Также, по его словам, в результате взрыва в «Сепаре» пострадали 11 человек. Шестерых из них госпитализировали. Пятеро от госпитализации отказались.

Ранее в ДНР уточнили число погибших при взрыве в кафе Донецка. Ранее источник в местной больнице утверждал, что в результате взрыва погибли пять человек, включая ребенка.