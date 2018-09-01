В ЛНР объявили траур после покушения на главу ДНР

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил трехдневный траур после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщают местные СМИ.

«Выражая скорбь в связи с трагической гибелью 31.08.2018 главы Донецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича, соболезнуя его родным и близким... объявить 1,2,3 сентября днями траура», — говорится в постановлении главы ЛНР.

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Отмечается, что в дни траура флаги республики будут приспущены. Также учреждениям культуры и телерадиокомпаниям посоветовали отменить в эти дни развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли два человека, включая Захарченко.