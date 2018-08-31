Транспортная прокуратура подтвердила сообщения о столкновении теплоходов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку по факту столкновения двух прогулочных теплоходов на Москве-реке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что столкновение судов произошло в пятницу, 31 августа, в вечернее время.

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«По предварительным данным, теплоход «Ривер Палас» при подходе к причалу Воробьевы горы совершил столкновение с пришвартованным теплоходом «Снегири-2», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители транспортной прокуратуры добавили, что обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее МЧС опровергло информацию о столкновении теплоходов в Москве. Также ранее сообщалось, что в результате инцидента могли пострадать пять человек.