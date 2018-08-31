Министр доходов ДНР тяжело ранен в результате взрыва в Донецке

Зампредсед Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), министр доходов и сборов Александр Тимофеев в результате взрыва в ресторане в центре Донецка получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт ДНР.

Взрыв в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел вечером 31 августа, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, Тимофеев был ранен.

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«В результате взрыва получил тяжелые ранения заместитель председателя Совета министров ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР покушение на Захарченко сочли терактом.